Odnesel več deset telefonov in podjetje oškodoval za približno 40.000 evrov Dnevnik V Postojni je v ponedeljek ob eni uri ponoči neznanec vlomil v prodajalno s telefoni in odnesel približno 30 prenosnih telefonov različnih proizvajalcev. Podjetje je oškodoval za približno 40.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper. sta

