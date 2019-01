Legendarni boksar George Foreman, ljubitelj nemških ovčarjev, bo kmalu praznoval 70 let Dnevnik Ameriški boksar George Foreman bo v četrtek dopolnil 70 let. Nesmrten v športnih analih je postal leta 1974, ko je v Kinšasi izgubil legendarni dvoboj, poimenovan Rumble in the Jungle, z rojakom Mohamedom Alijem. A njegova kariera je polna...

Sorodno Oglasi Omenjeni Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Anže Kopitar

Tina Maze

Goran Dragić