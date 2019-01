V požaru uničena apartmajska stavba, v kateri so bivali tudi petični gosti 24ur.com Po obsežnem požaru, v katerem sta do tal zgoreli stanovanjska in apartmajska hiša, so kraj dogodka danes preiskali mariborski policisti. Po naših informacijah naj bi škoda, ki je nastala, znašala okoli 500.000 evrov. Dokončen vzrok požara še vedno ni znan.

