Koledniki obiskali predstavnike oblasti, nunciaturo, nadškofijo in tudi Radio Ognjišče Radio Ognjišče

Letos mineva 25 let, odkar je Misijonsko središče znova oživilo koledniški običaj na Slovenskem in ga združilo z dobrodelnimi projekti v duhu solidarnosti s prebivalci dežel v razvoju. Te dni so koledniki hodili po domovih, danes so obiskali tudi predstavnike oblasti, nunciaturo, ljubljansko nadškofijo in tudi naše prostore....

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor

Goran Dragić

Anže Kopitar