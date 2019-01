London in Bruselj razpravljata o preložitvi brexita SiOL.net Britanski in evropski uradniki spričo bojazni, da dogovor o brexitu ne bo potrjen do 29. marca, ko naj bi Velika Britanija zapustila unijo, razpravljajo o preložitvi brexita. Britanski minister za brexit Stephen Barclay je sicer zatrdil, da si Združeno kraljestvo ne prizadeva za preložitev brexita.

