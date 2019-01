Egipt še četrtič gostitelj afriškega pokala narodov Dnevnik Egipt bo gostil letošnji afriški pokal narodov, ki bo med 15. junijem in 13. julijem, je sporočil predsednik Afriške nogometne zveze (CAF) Ahmad Ahmad. Leta 2014 je CAF za gostitelja izbral Kamerun, a so mu ga zaradi zamud pri gradnji stadionov in...

