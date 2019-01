Konec januarja in začetek februarja število obolelih z gripo drastično naraste Dnevnik Obolelih za gripo in gripi podobnih obolenj je vse več. Največ obolelih pričakujejo v drugi polovici januarja in začetku februarja. Cepivo proti gripi je učinkovito, cepljenje pa še vedno smiselno.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Franci Matoz

Marjan Šarec

Borut Pahor