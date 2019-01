Snežna pošiljka tudi v Sloveniji #foto SiOL.net Sneg se ponekod v Sloveniji že oprijema cest, zato policisti voznike opozarjajo na uporabo vozil z zimsko opremo in previdno vožnjo glede na razmere. "Vozniki naj bodo previdni predvsem glede hitrosti, varnostne razdalje in prehitevanj," opozarjajo iz Policijske uprave Kranj. Agencija za okolje RS (ARSO) je medtem izdala opozorilo za poledico in žled, ki velja predvsem za osrednjo in jugozahodno Slovenijo.

