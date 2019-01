Srhljiv napad na otroke: moški s kladivom ranil 20 šolarjev Reporter V osnovni šoli v Pekingu je moški s kladivom napadel skupino učencev, pri tem pa je ranil 20 otrok, so sporočile lokalne oblasti. Moškega so že aretirali, je po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdila kitajska policija. Trije otroci so huje poškodovani

