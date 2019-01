Milanič opozarja: Samo po sebi ne bo prišlo nič Sportal Nogometaši Maribora so danes zavihali rokave in opravili prvi letošnji trening. Trener Darko Milanič je vodil 28 nogometašev, med katerimi so bili tudi štirje obetavni mladinci. Manjkala sta le kapetan Marcos Tavares in obrambni steber Saša Ivković, ki se bosta pripravam vijolic pridružila v sredo. Milanič se ne boji, da bi visoka prednost pred Olimpijo (+9) uspavala njegovo moštvo, z veseljem bo ...

