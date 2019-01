Policisti opozarjajo: Ceste spolzke, nekje tudi poledenele Dnevnik Dele Gorenjske in osrednje Slovenije je zajelo rahlo sneženje, ki se ponekod že oprijema cestišč. Policisti voznike zato opozarjajo na uporabo zimske opreme in vožnjo, prilagojeno razmeram. Zaradi nizkih temperatur so ceste spolzke, lahko tudi...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Celje

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Matjaž Klopčič

Luka Dončić

Boštjan Vasle