Policisti v Savi našli truplo 47-letnika, ki so ga pogrešali od novembra RTV Slovenija Policisti so preklicali iskanje Damjana Končnika iz Radeč, ki so ga svojci pogrešali od novembra. V sobotni iskalni akciji so namreč na območju Vrhovega v reki Savi našli njegovo truplo.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ana Drev

Dejan Židan

Luka Dončić

Tina Maze