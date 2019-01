Skrajni desničarji? Rusi? Ne, nadobudni dvajsetletnik! Slo-Tech Avtor [email protected] (Dare Hriberšek) [st.slika 68934]Za enormno krajo in poznejšo objavo osebnih podatkov nemških politikov, zvezdnikov in novinarjev, ki je slab teden dni nazaj osupnila ves svet, tiči dvajsetletni nemški računalniški navdušenec. Potem, ko je policija v petek vpadla v njegovo domovanje in ga aretirala, je dejanje priznal in v preiskavi tudi posredoval vse potrebne informacije.

Sorodno











Oglasi