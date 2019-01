Avstriji in Bavarski še naprej preti snežna katastrofa RTV Slovenija V Avstriji, kjer so razmere zaradi zimskega vremena najhujše, še vedno močno sneži. Do četrtka bo zapadlo okoli pol metra snega, v Alpah pa do metra. Sneženje je v Avstriji zahtevalo osem življenj, skupno v Evropi pa 12.

Sorodno





































Oglasi Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Ana Drev

Janez Janša

Ljubo Jasnič

Srečko Katanec

Franci Matoz