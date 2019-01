Avstrijska pošta se je znašla pod plazom kritik zaradi razkritja avstrijskega portala za preiskovalno novinarstvo Addendum, da je zbirala in prodajala podatke o avstrijskih potrošnikih, tudi njihovih političnih preferencah. Avstrijska pošta je v odzivu poudarila, da so njeni uslužbenci ravnali v skladu z avstrijsko zakonodajo in da s tovrstno prakso ni nič narobe.