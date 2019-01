Thaci in Vučić naj bi v Beli hiši ob prisotnosti Trumpa podpisala mirovni sporazum Reporter Ameriški predsednik Donald Trump si prizadeva za mirovni sporazum med Prištino in Beogradom, ki ga bosta v Beli hiši podpisala predsednika Hashim Thaci in Aleksandar Vučić, je poročala ameriška televizija Fox News, ki ima dobre zveze s Trumpovo administra

Sorodno





Oglasi