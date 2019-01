Organizatorji optimistični glede Zlate lisice Lokalec.si Organizatorji tradicionalnega tekmovanja svetovnega pokala v alpskem smučanju na mariborskem Pohorju upajo, da letos ne bodo potrebovali rezervnega načrta in da bosta tekmi v veleslalomu in slalomu za 55. Zlato lisico 1. in 2. februarja, kot je bilo načrtovano. Snežni topovi hrumijo in iz dneva v dan se nabirajo centimetri snežne podlage. Snežni topovi na pohorskih smučiščih […]

Sorodno

Oglasi