#video Nikita Kučerov in Tampa v naletu Dnevnik Hokejisti Tampa Bay Lightning so v ligi NHL slavili novo zmago, s katero so se povzpeli na prvo mesto lige. Tokrat so s 4:0 premagali Columbus Blue Jackets. Najbolj se je izkazal vratar Andrej Vasilevskij, ki je zbral 31 obramb in drugič to sezono...

