Kristian: Zame je zmaga to, da sem skozi šov osebnostno zrasel #video SiOL.net Kakšne misli so se takoj po tem, ko so bili izločeni iz šova, porajale finalistom, katera je prva stvar, ki jo bodo naredili ob vrnitvi domov, ali so med seboj sklenili iskrena prijateljstva in kakšne so njihove želje za prihodnost? V spodnjem videoprispevku si poglejte prvi intervju s Kirstianom.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Boštjan Vasle

Tanja Fajon

Samir Handanovič