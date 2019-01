Državljani BiH bodo vloge za delovna dovoljenja v Sloveniji od zdaj lahko oddali elektronsko 24ur.com Vlaganje vlog za izdajo delovnih dovoljenj na podlagi sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji po novem poteka tudi elektronsko. Ti državljani so sicer največji delež tujih delavcev v Sloveniji; število tujcev, ki delajo pri nas, pa še raste.

