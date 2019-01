Revija Zarja je v ponedeljek zvečer v SNG Opera in balet Ljubljana razglasila žensko leta 2018. Bralci so izbrali Polono Lah, vodjo projektov v Domu Danice Vogrinec v Mariboru, med devetimi kandidatkami pa je bila tudi Nuša Rustja, prostovoljka Območne organizacije Rdečega križa Novo mesto, ki je, kot so zapisali na spletni strani revije Zarja, skoraj z lastnimi rokami obnovila hišo družini Rajk ...