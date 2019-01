Priprli vlomilca Gorenjski glas Bled – Blejski kriminalisti so pred dnevi preiskali tri kazniva dejanja in prijeli osumljenca, hrvaškega državljana. Zaradi dveh vlomov in poskusa drzne tatvine v prazničnih dneh so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je...

