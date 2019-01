Zastarela zakonodaja: namesto za posilstvo obsojen le za prisiljenje SiOL.net Slovenska zastarela zakonodaja na področju posilstva je poskrbela za odmevno sodbo Višjega sodišča v Kopru. To je moškega, ki je spolno napadel žrtev proti njeni volji, ko je pijana zaspala, spoznalo za krivega kaznivega dejanja prisiljenja, in ne posilstva, ker je silo uporabil šele po tem, ko je prišlo do spolnega odnosa. Pri Inštitutu 8. marec so pripravili peticijo za spremembo zakonodaje.

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Matjaž Klopčič

Luka Dončić

Boštjan Vasle