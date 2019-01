Ali prinaša Katedrala svobode novo politično stranko? Radio Ognjišče

Ali Slovenija potrebuje novo stranko? To je vprašanje, ki naj bi si ga v četrtek popoldne zastavili razpravljavci Katedrale svobode. Gre za novi intelektualni forum politične in intelektualne desne sredine, poroča tednik Reporter. O imenih so organizatorji skrivnostni, razprave pa se bodo udeležili ljudje iz podjetniških in zdravstvenih vrst....

Sorodno

Oglasi Omenjeni tednik Reporter Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Matjaž Klopčič

Luka Dončić

Boštjan Vasle