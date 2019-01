Peto mesto Kotnikove in Mastnaka na ekipni tekmi v Bad Gasteinu Dnevnik Deskarji na snegu so se po torkovi posamični danes v Bad Gasteinu pomerili še v ekipni tekmi paralelnega slaloma. Slovenijo sta zastopala Gloria Kotnik in Tim Mastnak, ki sta v konkurenci 24 parov zasedla peto mesto.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Matjaž Klopčič

Luka Dončić

Boštjan Vasle