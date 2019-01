Zajc o VELIKIH TEŽAVAH z dresom in morebitni menjavi trenerja: Bil sem tako jezen, da sem dres takoj Ekipa Najboljši slovenski smučarski skakalec to zimo Timi Zajc, ki se mu je v nedeljo na zadnji tekmi 67. novoletne turneje v Bischofshofnu pripetila nenavadna težava z opremo - zataknila se mu je zadrga na rokavu dresa -, nato je skočil slabo in ostal brez finala, je bil sprva besen kot ris. Po nekaj prespanih nočeh je le strnil misli o aferi zadrga.



