32 milijonov ohranjenih tolarjev Europa Donna zbira za psihosocialno pomoč bolnicam in svojcem Dnevnik Bolezen vpliva tudi na bližnje, svojci in prijatelji pogosto ostanejo nemočni. Zato slovenska Europa Donna za bolnice z rakom dojke ali rodil in za njihove svojce organizira psihosocialno podporo. Za program Roza bodo do marca v Mercatorjevih...

