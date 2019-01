Obnova vodovoda na onkologiji: Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Štularja SiOL.net Specializirano državno tožilstvo je zavrglo ovadbo Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana zoper nekdanjega vodjo investicij na ministrstvu za zdravje Tadeja Štularja, so sporočili z ministrstva za zdravje. OI je Štularju očital zlorabo položaja in pridobitev premoženjske koristi podjetju Kovinar Kočevje in podizvajalcema pri obnovi vodovoda.

