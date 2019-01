Migranti z dveh ladij prispeli na Malto Dnevnik Migranti, ki so bili dva tedna ujeti na Sredozemskem morju na krovu ladij nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-Eye, so danes vendarle prispeli na Malto. 49 migrantov so pred obalo Malte premestili na ladjo malteške vojske, ki je...

