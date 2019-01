#video Na Aljaski los zataval v bolnišnico, kjer si je privoščil kosilo – okrasne rože Dnevnik V bolnišnico v največjem mestu na Aljaski, Anchorage, je v ponedeljek zataval los. Pacienti, obiskovalci in zaposleni so začudeno in nekoliko v strahu opazovali ogromno žival, ki pa med nepričakovanim obiskom ni povzročila večje škode, pojedla je le...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Marjan Šarec

Matjaž Klopčič