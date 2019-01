»Moje slutnje so se žal izkazale za pravilne,« je danes pozno popoldne v poslopju straške občine zbranim predstavnikom lokalne skupnosti dejal okoljski minister Jure Leben. Kot smo poročali, si je takoj po prevzemu funkcije lansko jesen ogledal požarišče obrata Ekosistemi v Zalogu in obljubil interventno sanacijo. Danes je straškemu županu Dušanu Krštincu s sodelavci in predstavnikom tamkajšnje c ...