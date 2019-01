Hokejisti SŽ Olimpije so v 27. tekmi alpske lige zabeležili 21. zmago, 11. v nizu. V Tivoliju so brez težav s 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) premagali Fasso Falcons, z novimi tremi točkami pa so se pred sobotnim derbijem s Pustertalom prebili na drugo mesto v ligi.



