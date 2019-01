Tokrat priporočamo razstavo del, ki so nastala na mednarodnem srečanju umetnikov FECIT v Grožnjanu leta 2018, predstavo Cigan, ampak najlepši po romanu Kristiana Novaka v režiji Ivice Buljana, premiero drame Ivana Cankarja Kralj na Betajnovi v režiji filmskega režiserja Tomaža Gorkiča, premiero plesne predstave Jane Menger in Roka Vevarja z naslovom Merilci bremen in ljubljansko premiero plesno-gledališke...