Višje plače, več denarja - tega pa ni Primorske novice Predlansko zvišanje plač zdravnikom in lani medicinskim sestram je povečalo stroške dela tudi v zdravstvenih domovih. Vlada in blagajna ZZZS jim zanju nista zagotovila dodatnega denarja, zato so oktobra lani vložili tožbo zoper državo. Zdravstveno ministrstvo meni, da je ta neutemeljena in se sklicuje na zvišanje cen zdravstvenih storitev v blagajni ZZZS.

