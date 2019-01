V Nigeriji več kot 30.000 ljudi na begu pred džihadisti Boko Harama Reporter Na severovzhodu Nigerije je pred nasiljem teroristične skupine Boko Haram z domov zbežalo več kot 30.000 ljudi, so včeraj sporočili Združeni narodi. V zadnjem času so se namreč okrepili spopadi med nigerijskimi varnostnimi silami in skrajneži, kar je povz

Sorodno



Oglasi Omenjeni Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Valter Birsa

Jan Oblak

Kevin Kampl