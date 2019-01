Bo kmalu konec sramotnih prizorov na slovenski obali? SiOL.net Postopek odstranitve opuščenih plovil iz Jernejevega kanala se bo predvidoma začel prihodnji torek, so potrdili na direkciji za vode. Lastniki so sicer v predvidenem roku do konca decembra odstranili le peščico zapuščenih oz. potopljenih plovil, ki že leta kazijo podobo kanala tik ob glavnem vhodu v Sečoveljske soline.

