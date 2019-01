Veleposlaništva in konzulati v Avstraliji prejeli sumljive pošiljke Dnevnik Nekatera veleposlaništva in konzulati v Avstraliji so v sredo prejeli sumljive pošiljke, zaradi česar so danes že aretirali 48-letnega moškega iz Sheppartona v zvezni državi Viktorija. Moški je obdolžen, da je po pošti pošiljal nevarne predmete. Še...

