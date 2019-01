V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali tri tekme. Ekipi Nashville Predators in Ottawa Senators sta se zmag veselili v gosteh po podaljšku, Nashville je s 4:3 strl Chicago, Ottawa pa je bila z 2:1 boljša od Anaheima. Največ zadetkov je bilo videti v olimpijskem Calgaryju, kjer so domači Flames s 5:3 odpravili Colorado Avalanche.



