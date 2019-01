Konec za Juvanovo in Rolo, težak žreb za ostale Slovence Ekipa Slovenska predstavnika v kvalifikacijah za odprto teniško prvenstvo Avstralije sta nastope končala v drugem krogu. Kajo Juvan je premagala Brazilka Beatriz Haddad Maia s 6:3 in 6:4, Blaž Rola pa je moral premoč priznati Kanadčanu Petru Polanskyem, ki je slavil s 6:2, 6:7 in 6:3.



