Robert Pevnik 'ZAGROZIL' Mariboru in poudaril: Od ČISTILKE do PREDSEDNIKA, vsi moramo ... Ekipa Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija Ljubljana je začela priprave na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Ljubljančani si kljub zaostanku devetih točk za Mariborom in še ne povsem znani kadrovski sestavi želijo naslov prvaka. To bodo poskušali uresničiti pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika, ki napoveduje bojevito Olimpijo.



Več na Ekipa24.si

Sorodno







Oglasi