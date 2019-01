Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani prišlo do izliva nevarne tekočine Dnevnik V kletnih prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani je prišlo do izlitja nevarne tekočine. Posredovali so policisti in gasilci, ki so zavarovali območje in preventivno evakuirali objekt v času posredovanja. Ugotovili so, da je prišlo do izlitja...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Boris Popovič

Aleš Bržan

Robert Pevnik