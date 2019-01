Spremembe pri dodatku k plačam vojakov z novim letom, v sindikatih ostajajo nezadovoljni Dnevnik Sindikati, ki zastopajo vojake, so se danes sestali s predstavniki obrambnega ministrstva. Govorili so tako o spremembah uredbe, s katerimi se plače vojakov uvrščajo v plačne razrede, kot o 19-odstotnem dodatku, do katerega bo po novem upravičenih...

