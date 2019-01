Pečečnikov projekt ima tudi podporo ministra SiOL.net Projekt izgradnje Bežigrajskega športnega parka, za katerega si podjetnik Joc Pečečnik prizadeva 10 let, ima podporo gospodarskega ministrstva. "To je za nas pomembna investicija," je poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dodal, da bi projekt lahko podprla država.

