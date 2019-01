Več kot milijon evrov so že zagotovili, kaj pa Ilka Štuhec? #video Sportal Manj kot mesec dni pred njenim začetkom smo obiskali prizorišče 55. Zlate lisice na mariborskem Pohorju, kjer so priprave na vrhuncu. Največji zimski dogodek na Štajerskem bo 1. in 2. februarja. Kaj so pred njim povedali nekateri, ki se ukvarjajo z njim?

Sorodno



Oglasi