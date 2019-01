Gregorič: V UKC Ljubljana so NIOSB imenovali tumor in poštni nabiralnik #foto #video SiOL.net Šef nedavno ukinjenega nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) Igor Gregorič je za oddajo Argument razkril šokantno pismo na desetih straneh. V njem našteva domnevno nepotrebne smrti otrok. Med drugim izpostavlja primer očeta, ki tudi po več kot treh letih še vedno ni dobil odgovora, zakaj je umrla njegova petletna hčerka Klavdija. Preiskave o dogodkih, ki so se zgodili julija 2015...

