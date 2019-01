Izrael uradno obvestil Hrvaško, da ji ne more prodati vojaških letal Demokracija Direktor izraelskega ministrstva za obrambo Udi Adam je danes obvestil hrvaškega ministra za obrambo Damirja Krstičevića, da Hrvaški ne morejo prodati vojaških letala F-16 barak, kot je bilo dogovorjeno po sklenitvi hrvaškega razpisa o nakupu letal. Tel Aviv ni dobil odobritve za prodajo od ZDA, kjer so letala proizvedli konec 80. let.

