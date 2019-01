Vročici skalp Bostona, Srb z novim trojnim dvojčkom, nora tekma v San Antoniu SiOL.net Košarkarji Miami Heat so brez poškodovanega Gorana Dragića končali niz štirih zmag Bostona in se razveselili velike zmage s 115:99. Vodilno moštvo zahoda Denver Nuggets se je poigralo s Clippersi, Nikola Jokić je vknjižil nov trojni dvojček. Obračun med moštvoma San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder se je z zmago gostiteljev (154:147) končal po dveh podaljških, LaMarcus Aldridge se je ustavil pri 56 točkah.

