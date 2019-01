Trump obiskal južno mejo in zavrnil kompromis senatnih republikancev za financiranje vlade Demokracija Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek obiskal južno mejo v Teksasu in ponovil, da je tam huda kriza. Obenem je odločno zavrnil predlog senatnih republikancev za obnovo financiranja vlade, dokler ne dobi denarja za svoj zid na meji z Mehiko. Začele so se tudi demonstracije zveznih uslužbencev.

