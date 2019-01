FOTO in VIDEO: Pred kamerami se je zlomil in napovedal slovo Svet 24 Za lopar je poprijel pri treh letih, s solzami v očeh pa je Andy Murray pri 31 letih dejal, da bo zaradi poškodb in bolečin končal kariero. Upa, da v Wimbledonu, a bo bržčas odprto prvenstvo Avstralije njegov zadnji turnir.





