Pogrešano mačko po dveh mesecih našli 1600 kilometrov stran od doma Primorske novice Mačko, ki so jo pogrešali v ameriškem mestu Detroit v zvezni državi Michigan, so po dveh mesecih našli v mestu Tampa na Floridi. Lastniki štirinožca so bili presenečeni, ko so decembra prejeli klic iz približno 1600 kilometrov oddaljenega mesta, poročajo ameriški mediji.

